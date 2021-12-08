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Директор петербургской фотостудии рассказал, как сугробы и лед ударили по его бизнесу

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 17:31
Общество
Директор петербургской фотостудии рассказал, как сугробы и лед ударили по его бизнесу
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Злокачественная уборка улиц от снега и льда насолила многим петербуржцам в последние полторы недели. Дискомфорт простых пешеходов или водителей авто вполне очевиден и понятен, однако несладко пришлось и тем, о ком можно подумать в последнюю очередь. Речь даже не о кафе или ресторанах, к которым приходится пробираться через снежные завалы, а о фотостудиях, до которых тоже доходят не все клиенты.

Как рассказал ФАН директор фотостудии Glow art space в Петроградском районе Руслан Ш., конец ноября и начало декабря для них — пора достаточно прибыльная. Оно не мудрено: в преддверии новогодних праздников люди вовсю записываются на фотосессии или обращаются к мастерам для создания праздничного образа. Однако этой зимой дойти до студии удалось не всему массиву клиентов.

«Учитывая, что где-то 150 метров от нашей студии к метро — это сплошная преграда изо льда и снега, где лично мы наблюдали падение не одного человека — то даже по дороге на работу настроение максимально ухудшается. Я думаю, что за последние дни процентов на 30 упала посещаемость студии», — признается предприниматель.

Директор петербургской фотостудии рассказал, как сугробы и лед ударили по его бизнесу
Невские Новости / Наталья Казакова

По словам Руслана Ш., помимо сугробов и гололедицы на дорогах, он вместе с коллегами приметил и типичную для Петербурга картину — пугающие размерами ледяные сосульки, свисающие с карнизов зданий. Выходит, неудивительно, что люди попросту не доходят до творческой студии — как уж тут передвигаться, когда ради безопасности нужно смотреть не только под ноги, но и над головой? Здоровье все-таки важнее, чем красивая тематическая фотосессия.

Директор петербургской фотостудии рассказал, как сугробы и лед ударили по его бизнесу
Невские Новости / Александр Берг

Ранее один из жителей Петроградского района рассказал о качестве уборки придомовых территорий в исторической части города. По его наблюдениям, проблема кроется в том, что многие дворники попросту выходят чистить улицы чуть ли не к обеду — очевидно, в это время снег на дорожках уже притоптан людьми и счищать его с асфальта гораздо труднее.

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Все новости / Общество / Директор петербургской фотостудии рассказал, как сугробы и лед ударили по его бизнесу
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