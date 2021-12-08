Юрист Инютин: борьба ЦБ с аферистами должна закончиться в пользу клиентов банков

Москва, 8 декабря. Банк России выступил с инициативой законодательно обязать банки возвращать деньги клиентам, которые стали жертвами мошенников. Юрист Александр Инютин рассказал, в каком случае данные меры могут быть эффективными.

По итогам третьего квартала со счетов клиентов банков мошенники похитили свыше 3,2 млрд рублей. Текущий показатель на 18% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Если не принять должных мер, совсем скоро россияне перестанут доверять свои сбережения банковской системе. В итоге пострадает «финансовый климат» в стране.

«То, что государство обязано защищать своих граждан от действий любых мошенников, это непреложная истина. А если существующая защита неэффективна, то вполне логично, чтобы пострадавшему была выплачена компенсация. И если для этого надо внести некие поправки в один или несколько законов, то это надо делать в оперативном порядке», — отметил Инютин в беседе с Life.

В измененной версии закона акценты должны быть расставлены таким образом, чтобы меры трактовались в пользу населения, а не кредитно-финансовых организаций. При этом по закону банки и сейчас обязаны возвращать средства, похищенные у клиентов. Однако размытые формулировки в законодательстве дают им возможность не брать ответственность за потери граждан.