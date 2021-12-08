В Кремле подтвердили динамику роста цен на бензин в российских регионах

Москва, 8 декабря. Динамика повышения цен на бензин в некоторых российских регионах присутствует, это предмет пристального внимания правительства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Минэнерго РФ ранее сообщило, что спрос на бензин и дизельное топливо, несмотря на увеличение стоимости, полностью восстановился. Ведомство ожидает дальнейший рост. С января по ноябрь 2021 года отгрузка бензина на внутренний рынок достигла 33,3 млн тонн, а дизеля — 35,9 млн тонн.

По состоянию на 29 ноября топливо на российских заправках подорожало в среднем на 8,5% при официальном уровне инфляции в 7,5%. Для бензина такой темп роста оказался самым высоким с 2018 года — тогда ценники подскочили на 9,4%. Пока стоимость на внутреннем рынке удалось стабилизировать, и это дает надежду, что по итогам года рост окажется ниже 8%.