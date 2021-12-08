Матыцин заявил, что Россия готова принять еще одну Олимпиаду

Москва, 8 декабря. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о планах провести в стране еще одни Олимпийские игры.

Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин в ходе открытия выставки, посвященной 75-летию отечественного хоккея, допустил возможность проведения еще одной Олимпиады в России. Его слова приводит РИА Новости.

«У России есть планы провести еще одну Олимпиаду, я всегда об этом говорю. У нас мощная спортивная держава, с мощной инфраструктурой, с колоссальным опытом проведения крупнейших турниров. Мы, конечно, заинтересованы при определенном политическом решении. Не исключаю, что Россия будет претендовать на проведение Игр еще», — отметил Матыцин.

Россия впервые в истории приняла Олимпийские игры в 2014 году. Турнир проходил в Сочи. Следующую Олимпиаду примет китайский Пекин. Игры стартуют 4 февраля 2022 года.