Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 15:07
15:07
Общество
Губернатор Калининградской области Алиханов заявил, что QR-коды его утомили
15:06
Общество
Михаил Мишустин назначил Федора Соснова исполнительным директором Фонда кино
15:05
Общество
Центральный и Петроградский районы Петербурга стали худшими по очистке крыш от сосулек
15:05
Армия
Американский сенатор Уикер рассказал о вероятности ядерного удара по России из-за Украины
15:03
Общество
Крымчане собирают подарки на Новый год для особенных детей и инвалидов
15:00
Технологии
В Хакасии пройдет Всероссийский технологический диктант
14:57
Общество
Петербургский парламент поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах
14:56
Политика
Политолог Белов: Германия «обречена» на взаимодействие с Россией
14:52
Происшествия
Жители Камышлова хранили голову сожженного собутыльника в морозилке
14:52
Политика
МИД РФ одобрил подключение США к «нормандскому формату»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Матыцин заявил, что Россия готова принять еще одну Олимпиаду

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 13:35
Спорт
Матыцин заявил, что Россия готова принять еще одну Олимпиаду
fisu.net  /  FISU

Москва, 8 декабря. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о планах провести в стране еще одни Олимпийские игры.

Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин в ходе открытия выставки, посвященной 75-летию отечественного хоккея, допустил возможность проведения еще одной Олимпиады в России. Его слова приводит РИА Новости.

«У России есть планы провести еще одну Олимпиаду, я всегда об этом говорю. У нас мощная спортивная держава, с мощной инфраструктурой, с колоссальным опытом проведения крупнейших турниров. Мы, конечно, заинтересованы при определенном политическом решении. Не исключаю, что Россия будет претендовать на проведение Игр еще», — отметил Матыцин.

Россия впервые в истории приняла Олимпийские игры в 2014 году. Турнир проходил в Сочи. Следующую Олимпиаду примет китайский Пекин. Игры стартуют 4 февраля 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Матыцин заявил, что Россия готова принять еще одну Олимпиаду
россия олимпиада минспорта матыцин
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать