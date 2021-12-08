Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 15:07
15:07
Общество
Губернатор Калининградской области Алиханов заявил, что QR-коды его утомили
15:06
Общество
Михаил Мишустин назначил Федора Соснова исполнительным директором Фонда кино
15:05
Общество
Центральный и Петроградский районы Петербурга стали худшими по очистке крыш от сосулек
15:05
Армия
Американский сенатор Уикер рассказал о вероятности ядерного удара по России из-за Украины
15:03
Общество
Крымчане собирают подарки на Новый год для особенных детей и инвалидов
15:00
Технологии
В Хакасии пройдет Всероссийский технологический диктант
14:57
Общество
Петербургский парламент поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах
14:56
Политика
Политолог Белов: Германия «обречена» на взаимодействие с Россией
14:52
Происшествия
Жители Камышлова хранили голову сожженного собутыльника в морозилке
14:52
Политика
МИД РФ одобрил подключение США к «нормандскому формату»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Суд Нидерландов получил отказ на запрос о допросе командира курской бригады по делу MH17

1
Политика
Суд Нидерландов получил отказ на запрос о допросе командира курской бригады по делу MH17
Новостное агентство «Харьков»

Москва, 8 декабря. Москва отклонила просьбу Нидерландов на допрос бывшего командира 53-й курской бригады ВС РФ Сергея Мучкаева по делу о крушении рейса MH17 над Украиной, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

По его словам, Министерство юстиции России объяснило это тем, что Мучкаеву собираются задавать вопросы касательно вооруженных сил. Они могут затрагивать государственные тайны.

«В этой связи, Минюст РФ не в состоянии сотрудничать по этому вопросу... Таким образом, следственный судья пришел к выводу, что запрос о допросе Мучкаева не может быть выполнен», — сказал он.

Ранее стало известно, что нидерландский суд приобщил к делу MH17 данные российского концерна «Алмаз-Антей». Специалисты предоставили свои расчеты касательно возможного места запуска ракеты, которая сбила самолет.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Суд Нидерландов получил отказ на запрос о допросе командира курской бригады по делу MH17
россия mh17 минюст
1 комментарий
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать