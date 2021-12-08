Суд Нидерландов получил отказ на запрос о допросе командира курской бригады по делу MH17

Москва, 8 декабря. Москва отклонила просьбу Нидерландов на допрос бывшего командира 53-й курской бригады ВС РФ Сергея Мучкаева по делу о крушении рейса MH17 над Украиной, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

По его словам, Министерство юстиции России объяснило это тем, что Мучкаеву собираются задавать вопросы касательно вооруженных сил. Они могут затрагивать государственные тайны.

«В этой связи, Минюст РФ не в состоянии сотрудничать по этому вопросу... Таким образом, следственный судья пришел к выводу, что запрос о допросе Мучкаева не может быть выполнен», — сказал он.

Ранее стало известно, что нидерландский суд приобщил к делу MH17 данные российского концерна «Алмаз-Антей». Специалисты предоставили свои расчеты касательно возможного места запуска ракеты, которая сбила самолет.