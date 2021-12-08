Межрегиональный юридический форум проходит в Саратове

Саратов, 8 декабря. Представители органов власти, практикующие юристы, а также малый и крупный бизнес собрались на Межрегиональном юридическом форуме, который проходит в Саратове 7-8 декабря.

Участники мероприятия обсуждают практики и инициативы, благодаря которым удастся найти эффективные форматы взаимодействия. Главная идея форума — выработка новых способов взаимодействия государства и бизнеса, построенных на внимании к интересам всех сторон.

На пленарном заседании уже выступили члены правительства, научно-экспертного сообщества, сотрудники прокуратуры Саратовской области, представители Ассоциации юристов, Торгово-промышленной палаты и других ведомств. Затем участники форума начали конференции по узким тематикам.

«Москва, как мы знаем, – эпицентр реализации кейсов и моделей стабилизации, которые затем масштабируются на всю Россию, и она всегда готова обмениваться эффективными практиками», — заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

Правительство России ранее объявило, что рассмотрит новые меры поддержки бизнеса в связи с введением QR-кодов и коронавирусных ограничений. Инициатор нововведений, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, предложил внести изменения в программы льготного кредитования.

Тем временем Российское общество «Знание» решило запустить молодежные бизнес-форумы по всей стране. Цель — повысить уровень знаний молодых людей в области предпринимательства и управления стартапами, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».