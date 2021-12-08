Александр Калягин поделился воспоминаниями об уникальном актерском таланте Нины Ургант

Санкт-Петербург, 8 декабря. Актер Александр Калягин почтил память артистки Нины Ургант на церемонии прощания в Петербурге. Он направил телеграмму, которую зачитали собравшимся на гражданской панихиде в Александринском театре.

Прощание с Ургант в театре, где кинозвезда прослужила с 1962 года, началось в 10:00. Со сцены, где был установлен гроб советской кинозвезды, зачитали телеграммы от известных актеров и политиков. Так, Калягин признался, что артистка обладала уникальным талантом в своей профессии.

«Она была истинной актрисой, но, кажется, и не играла вовсе. Помните ее роли в театре? Конечно же. Ее звездные роли в театре и кино, их было много, все они очень разные и талантливые. Нина Николаевна давно не выходила на сцену и не снималась в кино, изредка появлялась на экране в документальном кино, а между тем миллионы людей знали, что она есть. И это согревало душу», — поделился актер.

Федеральное агентство новостей /

Калягин также обратился к внуку артистки Ивану Урганту и его отцу Андрею. Актер выразил соболезнования и отметил, что родные Нины Ургант унаследовали ее доброе чувство юмора.

Среди скорбящих также присутствовал Михаил Боярский. Артист почтил ее память на церемонии прощания.