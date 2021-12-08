Эрдоган предложил посредничество Турции между Россией и Украиной

Анкара, 8 декабря. Официальная Анкара готова оказать содействие в вопросе стабилизации диалога между Россией и Украиной, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, текущее предложение является актуальным, если обе стороны на это согласятся. Взаимодействие может осуществляться в любом формате, резюмировал он.

«Мы продолжаем следить за событиями на Украине и в ее непосредственной близости. Мы хотим, чтобы напряженность между РФ и Украиной не возрастала, а в регионе сохранялась стабильность», — приводят слова турецкого лидера в издании «Сабах».

Ранее Эрдоган заявил, что судьба всего населения Земли зависит от решений «пятерки» Совбеза ООН. Турецкий лидер считает, что необходимо снизить роль «горстки победителей» Второй мировой войны в регулировании международной повестки.

По его словам, мир стремительно меняется. Архитектура глобальной безопасности также не должна стоять на месте.