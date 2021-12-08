Психолог Друма рассказала, как после новогодних каникул быстро вернуться в рабочий строй

Новогодние каникулы в России в этом году продлятся целых десять дней, с 31 декабря до 9 января. Конечно, в конце не самого простого года длительный отдых всем необходим, но у долгих праздничных дней есть и свои минусы. Так, многие жалуются, что после праздников до конца января не могут снова заняться важными задачами. Вплоть до того, что первый месяц года можно фактически вычеркнуть из рабочей жизни. В беседе с ФАН психолог и гештальт-терапевт Елена Друма рассказала, как отдыхать правильно, чтобы с новыми силами приступить к рабочим будням.

Психологи прекрасно знают, что после долгого отпуска или каникул у людей иногда возникает депрессия. Конечно, речь редко идет о клиническом случае болезни, хотя и такое бывает. Однако апатию, подавленность и просто грусть из-за того, что веселье и отдых закончились, ощущают очень многие. По словам специалиста, это нормальная ситуация. Поскольку во время каникул у людей обычно полностью меняется ритм жизни: человек спит до обеда, получает яркие впечатления от развлечений или встреч с друзьями и близкими, успевает заниматься приятными делами и совсем не думает о рабочей рутине. Поэтому возвращение к обычным будням может сопровождаться резким ухудшением настроения.

«Чтобы изменить эту ситуацию, я советую, во-первых, даже в каникулы придерживаться более-менее устоявшегося режима и не ломать полностью свой день. Если вы обычно встаете в 7:00 утра по будильнику, то, конечно, возникает соблазн отоспаться. Однако выспаться впрок невозможно. После новогодней ночи позвольте себе два-три дня поваляться до обеда, а после — постепенно начинайте вырабатывать более близкий к норме режим. Можно планировать на утро что-то интересное, чтобы не возникало желания до вечера ходить по дому в пижаме», — рекомендует психолог.

Во-вторых, по словам Друмы, нельзя пренебрегать физической активностью. Многим в первые дни после празднования хочется только лежать и смотреть новогодние фильмы по телевизору. Но такое времяпрепровождение в течение всех десяти дней каникул к хорошему не приведет. Лучше запланировать несколько интересных событий — например, сходить на выставку, покататься на коньках или лыжах. Если ежедневные впечатления будут меняться, мозг отдохнет эффективнее, и к концу каникул не будет ощущения, что время потрачено бессмысленно.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

«Третье. Если есть возможность, вернитесь в строй на день раньше. Многие к концу праздников устают отдыхать и начинают маяться от скуки. Неплохой способ ее развеять — заняться планированием дел на год. Например, можно приехать в пустой еще офис или отправиться поработать в кафе. Пока все отдыхают, вас не будут отвлекать звонки и письма, и вы сможете разобрать почту, расписать ближайшие задачи или прибраться в рабочих папках. Главное, не стоит писать коллегам и подчиненным, но можно подготовить черновики», — рассказала психолог.

Как объяснила специалист, врываться резко в рабочий процесс — тоже не самая хорошая идея, надо быть бережнее к себе и включаться в дела постепенно. Поэтому запуск крупных проектов в первую рабочую неделю лучше не планировать. Вместо этого стоит заняться несложными и по возможности приятными задачами.

По данным опроса SuperJob, новогодние каникулы длинною в десять дней устраивают около 35% россиян. Причем женщины чаще мужчин высказывали желание о столь длительном отдыхе. В социологическом исследовании приняли участие 1,6 тысячи жителей страны.