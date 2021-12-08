Директор СВР Сергей Нарышкин на церемонии прощания назвал Нину Ургант выдающейся актрисой

Санкт-Петербург, 8 декабря. Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что с прискорбием узнал о кончине народной артистки РСФСР Нины Ургант. Телеграмму с его речью зачитали на церемонии прощания с актрисой в Александринском театре в Петербурге.

По словам Нарышкина, ушла из жизни выдающаяся актриса театра и кино, наделенная безграничным талантом. Он отметил, что она подарила зрителям множество запоминающихся образов.

«Своим творчеством и преданностью профессии Ургант внесла большой вклад в развитие отечественной культуры и кинематографического искусства», — заявил Нарышкин.

Уход Ургант из жизни стал невосполнимой утратой не только для тех, кто знал ее лично, но и для многочисленных почитателей ее таланта, отметил глава СВР. Она останется в памяти не только как великая актриса, но и как замечательный человек, заявил Нарышкин, выразив свои соболезнования родным и близким Нины Ургант.

Церемония прощания с 92-летней актрисой Ниной Ургант началась в Александринском театре в Санкт-Петербурге в 10:00. Проститься со звездой «Белорусского вокзала» пришли не только поклонники ее творчества, родные и близкие, но и официальные лица.