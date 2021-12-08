Турция продолжает военную экспансию Ливии и ставит под угрозу перемирие перед выборами

Турция, проигнорировав предупреждения со стороны международного сообщества, продолжила поставлять в Ливию через морские и воздушные пути оружие, боеприпасы и технику, чем обеспечивает военные потребности сирийских наемников и лояльных группировок.

Жители западной части североафриканской страны, а также местные журналисты зафиксировали случаи контрабанды оружия со стороны Анкары. Основными городами доставки являются Триполи, Мисурата и Хомс, где груз принимают в портах местные формирования, в том числе столичная «Ан-Наваси». Кроме того, наемники, боеприпасы, БПЛА и запчасти для беспилотников перебрасываются самолетами в международный аэропорт Митига, воздушную гавань Мисураты и на военную базу «Аль-Ватыя».

بعد هبوط اربع طائرات شحن عسكرية تركية خلال 72 ساعة الماضية في #مصراتة



اليوم مطار الكلية الجوية مصراتة يستقبل طائرة الشحن نوع ايرباصA400 تابعة #سلاح_الجو_البريطاني

رقم الرحلةZM407 وبدون رمز نداء

والآن متجهه إلي شرق المتوسط#مصراتة #المحتلة#طرابلس #عاصمة #الميليشيات pic.twitter.com/EhCtQphInL — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) September 25, 2021

По информации телеканала Аль-Арабия, в настоящее время Турция полностью контролирует военную базу «Аль-Ватыя», где ввели пропускной режим, обустроили обучающий лагерь для сирийских наемников и жилые помещения для республиканских солдат. Кроме того, тут разместили оперативный штаб для распределения доставленного в Ливию вооружения, радиолокационного оборудования и ПВО. С территории базы запускают разведывательные беспилотники, а внутри комплекса обучают иностранный контингент, чтобы отправить подготовленных боевиков в другие страны.

Анкара для укрепления позиций в североафриканском государстве привлекает не только сирийских, но и чадских, суданских, тунисских и алжирских наемников, а также материально поддерживает группировки западной Ливии.

ان هناك باخرة كبيرة #تركية عليها حمولة موجودة في ميناء #طرابلس البحري منذ الامس 9/10/2021 والى الان لم يتم انزال حمولتها و منذ الامس #مليشيات النواصي #ومليشيات #الردع تتمركز بشكل مكثف جدا امام الميناء وتقوم بدوريات متحركة بالقرب من الميناء لتأمين الميناء .#ليبيا — مغاوير القيادة (@Ibnwatanlibya) October 11, 2021

В октябре-ноябре Турция увеличила присутствие в североафриканской стране боевиков из Чада. Для этого республика задействовала бандформирования, контролируемые начальником западного военного округа генералом Усамой аль-Джувелли.

В то же время Анкара через подконтрольные СМИ заявляет о выводе наемников из североафриканской страны, а также для отвлечения внимания мирового сообщества от собственной активности распространяет вбросы о присутствии бойцов «ЧВК Вагнера». Сообщения не подкрепляются доказательствами. Более того, их неоднократно опровергали в МИД РФ.

При этом, по данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), под видом переброски боевиков обратно Турция теми же самолетами привозит в Ливию новую партию бойцов, а общая численность протурецкого контингента в настоящий момент насчитывает 18 тысяч человек.