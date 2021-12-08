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Турция продолжает военную экспансию Ливии и ставит под угрозу перемирие перед выборами

Весь мир
Турция продолжает военную экспансию Ливии и ставит под угрозу перемирие перед выборами
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей

Турция, проигнорировав предупреждения со стороны международного сообщества, продолжила поставлять в Ливию через морские и воздушные пути оружие, боеприпасы и технику, чем обеспечивает военные потребности сирийских наемников и лояльных группировок.

Жители западной части североафриканской страны, а также местные журналисты зафиксировали случаи контрабанды оружия со стороны Анкары. Основными городами доставки являются Триполи, Мисурата и Хомс, где груз принимают в портах местные формирования, в том числе столичная «Ан-Наваси». Кроме того, наемники, боеприпасы, БПЛА и запчасти для беспилотников перебрасываются самолетами в международный аэропорт Митига, воздушную гавань Мисураты и на военную базу «Аль-Ватыя».

По информации телеканала Аль-Арабия, в настоящее время Турция полностью контролирует военную базу «Аль-Ватыя», где ввели пропускной режим, обустроили обучающий лагерь для сирийских наемников и жилые помещения для республиканских солдат. Кроме того, тут разместили оперативный штаб для распределения доставленного в Ливию вооружения, радиолокационного оборудования и ПВО. С территории базы запускают разведывательные беспилотники, а внутри комплекса обучают иностранный контингент, чтобы отправить подготовленных боевиков в другие страны.

Анкара для укрепления позиций в североафриканском государстве привлекает не только сирийских, но и чадских, суданских, тунисских и алжирских наемников, а также материально поддерживает группировки западной Ливии.

В октябре-ноябре Турция увеличила присутствие в североафриканской стране боевиков из Чада. Для этого республика задействовала бандформирования, контролируемые начальником западного военного округа генералом Усамой аль-Джувелли.

В то же время Анкара через подконтрольные СМИ заявляет о выводе наемников из североафриканской страны, а также для отвлечения внимания мирового сообщества от собственной активности распространяет вбросы о присутствии бойцов «ЧВК Вагнера». Сообщения не подкрепляются доказательствами. Более того, их неоднократно опровергали в МИД РФ.

При этом, по данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), под видом переброски боевиков обратно Турция теми же самолетами привозит в Ливию новую партию бойцов, а общая численность протурецкого контингента в настоящий момент насчитывает 18 тысяч человек.

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ливия
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