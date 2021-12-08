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Валерий Карпин признался, что ему будет не хватать покойного тренера Игоря Гамулы

Спорт
Валерий Карпин признался, что ему будет не хватать покойного тренера Игоря Гамулы
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 8 декабря. Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин был шокирован новостью о смерти бывшего игрока и наставника «Ростова» Игоря Гамулы.

Карпин оставил пост со словами соболезнованиями родным и близким Гамулы на своей странице в Instagram. Он признался, что новость о кончине коллеги повергла его в шок.

«Игорь Василич. Не верится, просто шок! Не может такого быть! Василич нам тебя будет очень не хватать», — написал Карпин.

Гамула начал свой тренерский путь в «Таврии» в 1992 году. Впоследствии он возглавлял «Черноморец», «Даугава» и «Динабург», затем пришел работать в «Закарпатье». Десять лет назад его пригласили в «Ростов», где он тренировал молодежную команду, а в 2014 году возглавил основной клуб. Спустя три года ушел с поста главного тренера, но остался на позиции селекционера. Игорь Гамула ушел из жизни 8 декабря. Ему был 61 год.

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