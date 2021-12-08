Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 15:06
15:05
Общество
Центральный и Петроградский районы Петербурга стали худшими по очистке крыш от сосулек
15:05
Армия
Американский сенатор Уикер рассказал о вероятности ядерного удара по России из-за Украины
15:03
Общество
Крымчане собирают подарки на Новый год для особенных детей и инвалидов
15:00
Технологии
В Хакасии пройдет Всероссийский технологический диктант
14:57
Общество
Петербургский парламент поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах
14:56
Политика
Политолог Белов: Германия «обречена» на взаимодействие с Россией
14:52
Происшествия
Жители Камышлова хранили голову сожженного собутыльника в морозилке
14:52
Политика
МИД РФ одобрил подключение США к «нормандскому формату»
14:49
Общество
ВОЗ нашла причину быстрого распространения омикрон-штамма COVID-19
14:39
Политика
Политолог Евстафьев предрек исчезновение США после «иракской оговорки» Менендеса
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Министерство экологии контролирует обустройство снежных свалок
Общество
Министерство экологии контролирует обустройство снежных свалок
vodokanal.spb.ru  /  Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Москва, 8 декабря. Снегопады, метели и сугробы пришли в Подмосковье, как и во многие регионы России, в начале декабря, а с ними — гололед на дорогах и снежные завалы во дворах. Издание «Вести Подмосковья» выяснило, куда следует вывозить снег из городов и поселков.

Министерство экологии, у которого снегосвалки находятся на особом контроле, в прошлом году выявило нарушения складирования снега в Королеве, Балашихе, Химках и других округах. Подобное скопление снега плохо влияет на экологию, поскольку в процессе его таяния в землю поступают мусор и химические реагенты, загрязняющие сельскохозяйственные земли и грунтовые воды.

Администрация муниципального образования выделяет места под снегосвалки и снегоплавильные пункты. Площадки должны соответствовать требованиям: иметь твердое покрытие, систему водосборных лотков, ведущих к очистным сооружениям, не должны находиться ближе 100 метров от жилых домов и у охраняемых водоемов.

Ранее ФАН рассказывал о новых пробках на дорогах Санкт-Петербурга. Автомобилисты Северной столицы снова столкнулись с трудностями из-за неубранного снега и гололедицы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Министерство экологии контролирует обустройство снежных свалок
подмосковье снег уборка снега снегоплавильные пункты складирование
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать