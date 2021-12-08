Министерство экологии контролирует обустройство снежных свалок

Москва, 8 декабря. Снегопады, метели и сугробы пришли в Подмосковье, как и во многие регионы России, в начале декабря, а с ними — гололед на дорогах и снежные завалы во дворах. Издание «Вести Подмосковья» выяснило, куда следует вывозить снег из городов и поселков.

Министерство экологии, у которого снегосвалки находятся на особом контроле, в прошлом году выявило нарушения складирования снега в Королеве, Балашихе, Химках и других округах. Подобное скопление снега плохо влияет на экологию, поскольку в процессе его таяния в землю поступают мусор и химические реагенты, загрязняющие сельскохозяйственные земли и грунтовые воды.

Администрация муниципального образования выделяет места под снегосвалки и снегоплавильные пункты. Площадки должны соответствовать требованиям: иметь твердое покрытие, систему водосборных лотков, ведущих к очистным сооружениям, не должны находиться ближе 100 метров от жилых домов и у охраняемых водоемов.

Ранее ФАН рассказывал о новых пробках на дорогах Санкт-Петербурга. Автомобилисты Северной столицы снова столкнулись с трудностями из-за неубранного снега и гололедицы.