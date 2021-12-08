Жаир Болсонару стал человеком года по версии читателей журнала Time

Бразилиа, 8 декабря. Президент Бразилии Жаир Болсонару получил ежегодную номинацию, представляющую человека года по версии читателей американского журнала Time.

- PERSONALIDADE DO ANO.

- Agradeço aos 2.160.000 eleitores que votaram em mim. Esperamos que Revista TIME nos conceda, de fato, o título respeitando o resultado das eleições. Nossos cumprimentos a Donald Trump pelo segundo lugar.

- PR Jair Bolsonaro.

- Deus, Pátria, Família! pic.twitter.com/57ghM256aC — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 7, 2021

Согласно результатам голосования, более 24% из девяти млн человек считают, что президент Бразилии оказал наибольшее — как негативное, так и позитивное — влияние на 2021 год. Второе место в опросе занял Дональд Трамп, третье — врачи-борцы с COVID–19.

Итоги голосования не являются окончательными, так как после этапа с участием читателей выбором победителя номинации займутся редакторы журнала. Издание сообщает, что финальный результат будет объявлен 13 декабря.

President of Brazil Jair Bolsonaro was elected by popular vote, Time magazine's personality of the year in massive voting! #BolsonaroPersonOfTheYear pic.twitter.com/ZlaO01O7hH — Marcos (@Marcosdgb3) December 7, 2021

В Time Болсонару описывается в качестве «противоречивого» лидера. В 2022 году он намерен баллотироваться в президенты, несмотря на растущее недовольство его политикой в контексте борьбы с пандемией и мерами по восстановлению экономики.

Издание также сообщает о критике в адрес президента со стороны других политиков, представителей судебной власти и специалистов в сфере здравоохранения.

With more than 9 million votes cast, here's who won TIME's 2021 Person of the Year poll #TIMEPOY https://t.co/zQ6vcJdnay — TIME (@TIME) December 8, 2021

Новость о номинации Болсонару была объявлена министром труда и социального обеспечения Ониксом Лоренцони во время церемонии подписания соглашения об использовании компаниями радиоволн для 5G-сетей.

«Спасибо всем, кто проголосовал за меня. Вы сделали правильный выбор», — отметил президент.

4 декабря Верховный суд Бразилии начал новое расследование в отношении президента Болсонару после скандального заявления о возможной связи вакцин от COVID-19 с обнаружением у привитых СПИДа.

В 2020 году в опросе читателей Time первое место с 6,5% голосов заняли медсестры, врачи, сотрудники служб доставки и продуктовых магазинов «многие другие, рисковавшие своей жизнью на передовой пандемии COVID-19».