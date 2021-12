Жаир Болсонару стал человеком года по версии читателей журнала Time

Бразилиа, 8 декабря. Президент Бразилии Жаир Болсонару получил ежегодную номинацию, представляющую человека года по версии читателей американского журнала Time.

Согласно результатам голосования, более 24% из девяти млн человек считают, что президент Бразилии оказал наибольшее — как негативное, так и позитивное — влияние на 2021 год. Второе место в опросе занял Дональд Трамп, третье — врачи-борцы с COVID–19.

Итоги голосования не являются окончательными, так как после этапа с участием читателей выбором победителя номинации займутся редакторы журнала. Издание сообщает, что финальный результат будет объявлен 13 декабря.

President of Brazil Jair Bolsonaro was elected by popular vote, Time magazine's personality of the year in massive voting! #BolsonaroPersonOfTheYear pic.twitter.com/ZlaO01O7hH