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Жаир Болсонару стал человеком года по версии читателей журнала Time

Весь мир
Жаир Болсонару стал человеком года по версии читателей журнала Time
Global Look Press  /  Antonio Molina/Keystone Press Agency

Бразилиа, 8 декабря. Президент Бразилии Жаир Болсонару получил ежегодную номинацию, представляющую человека года по версии читателей американского журнала Time.

Согласно результатам голосования, более 24% из девяти млн человек считают, что президент Бразилии оказал наибольшее — как негативное, так и позитивное  — влияние на 2021 год. Второе место в опросе занял Дональд Трамп, третье — врачи-борцы с COVID–19.

Итоги голосования не являются окончательными, так как после этапа с участием читателей выбором победителя номинации займутся редакторы журнала. Издание сообщает, что финальный результат будет объявлен 13 декабря.

В Time Болсонару описывается в качестве «противоречивого» лидера. В 2022 году он намерен баллотироваться в президенты, несмотря на растущее недовольство его политикой в контексте борьбы с пандемией и мерами по восстановлению экономики.

Издание также сообщает о критике в адрес президента со стороны других политиков, представителей судебной власти и специалистов в сфере здравоохранения.

Новость о номинации Болсонару была объявлена министром труда и социального обеспечения Ониксом Лоренцони во время церемонии подписания соглашения об использовании компаниями радиоволн для 5G-сетей.

«Спасибо всем, кто проголосовал за меня. Вы сделали правильный выбор», — отметил президент.

4 декабря Верховный суд Бразилии начал новое расследование в отношении президента Болсонару после скандального заявления о возможной связи вакцин от COVID-19 с обнаружением у привитых СПИДа.

В 2020 году в опросе читателей Time первое место с 6,5% голосов заняли медсестры, врачи, сотрудники служб доставки и продуктовых магазинов «многие другие, рисковавшие своей жизнью на передовой пандемии COVID-19».

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Все новости / Весь мир / Жаир Болсонару стал человеком года по версии читателей журнала Time
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