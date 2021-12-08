Минтруд озвучил условия предоставления новых детских выплат

Москва, 8 декабря. Некоторые российские семьи смогут получить государственные выплаты на каждого из детей. Необходимые условия разъяснил портал KONKURENT.RU со ссылкой на сообщение Минтруда.

Новые выплаты начнут поступать в декабре. Они будут распространяться на неполные семьи со средним доходом ниже прожиточного минимума. Возраст ребенка при этом должен составлять от 8 до 17 лет.

«Пособие выплачивается на каждого ребенка, если его воспитывает один родитель или действует судебное решение о взыскании алиментов», — объяснили в ведомстве.

Такая соцподдержка введена по инициативе президента Владимира Путина. Глава государства предложил учредить ее минувшим летом.

Правительство выделит регионам дополнительно свыше 6 млрд рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет, сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.