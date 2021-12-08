Дуэйн Джонсон получил сразу три награды People's Choice Awards

Вашингтон, 8 декабря. Американцы Дуэйн Джонсон и Скарлетт Йоханссон, а также британец Том Хиддлстон были отмечены американской премией People's Choice Awards, присуждаемой по итогам зрительского голосования.

Церемония прошла недалеко от Лос-Анджелеса — Санта-Монике. На мероприятии присутствовали сотни деятелей музыкальной и киноиндустрии. Трансляцию церемонии вел телеканал NBC.

Скарлетт Йоханссон получила награду в номинации «Любимая драматическая киноактриса». А фильм «Черная вдова», где она исполнила главную роль, взял номинацию «Фильм года».

Дуэйн Джонсон удостоился сразу трех наград. Его отметили, как лучшего комедийного киноактера и лучшего киноактера. Также он получил почетную номинацию «народный чемпион». Том Хиддлстон тоже не ушел без награды. Ему вручили приз как лучшему актеру в телешоу за роль в сериале «Локи».

Влетом стало известно, что Дуэйн Джонсон не появится в новых частях «Форсажа». Он без претензий пожелал команде кинематографистов удачи в следующих проектах.