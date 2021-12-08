Артем Дзюба выразил соболезнования в связи с кончиной Игоря Гамулы

Санкт-Петербург, 8 декабря. Футболист «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на новость о смерти известного украинского тренера Игоря Гамулы.

Артем Дзюба не оставил без внимания известие о смерти бывшего тренера «Ростова» и новороссийского «Черноморца» Игоря Гамулы, который ушел из жизни в возрасте 61 года. Форвард «Зенита» выразил соболезнования в связи с кончиной специалиста в stories Instagram-аккаунта.

«Игорь Васильевич… Светлая память! Будем скучать по удивительно харизматичному человеку», — написал нападающий петербургского клуба.

Prt Scr instagram.com / @artem.dzyuba

Ранее блогер Вадим Манукян, являющийся болельщиком «Ростова», отреагировал на смерть тренера Игоря Гамулы. Он назвал наставника «ярким и жизнерадостным» человеком.