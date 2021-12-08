Телеведущий Джеймс Корден высмеял Байдена за «угрозы» на переговорах с Путиным

Вашингтон, 8 декабря. Переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина не остались без внимания популярного в Соединенных Штатах ведущего Джеймса Кордена.

В ходе юмористической программы «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» телеведущий рассказал, как Байден пообщался с Путиным и предупредил его, что Россия «почувствует экономическую боль» за «вторжение» на Украину. Эта фраза рассмешила телеведущего.

«Мне нравится, что Байден говорит, как профессиональный рестлер из 80-х: "Вторгнешься, почувствуешь экономическую боль, братишка!". А вот фото этого разговора. Посмотрите на Путина — это поза человека, которому все пофиг», — со смехом добавил он.

Ранее внимание зарубежных СМИ привлекли технические неполадки, с которыми столкнулся Байден во время онлайн-саммита с Владимиром Путиным. Оказалось, что глава Белого дома начал говорить до того, как включил микрофон.