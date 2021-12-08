Аналитик Артамонов: ВМС США и НАТО не удастся пробить брешь в обороне Крыма

Москва, 8 декабря. США и другие страны НАТО могут попытаться обойти конвенцию Монтре, чтобы усилить военное присутствие в Черном море, но Россия в состоянии обезопасить регион.

Таким мнением в интервью изданию «Украина.ру» поделился военный обозреватель Александр Артамонов. Он напомнил, что не так давно офицер ВМС США Брайан Харрингтон опубликовал статью, в которой заявил о необходимости проведения военных учений западных стран в Черноморском регионе в обход конвенции Монтре. Американский военный уверен, что таким образом удастся лишить Россию доминирования.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Артамонов подчеркнул, что сегодня Черноморский флот располагает всеми категориями кораблей и подводных лодок, чтобы противостоять западным военным. Аналитик обратил внимание на российские субмарины проекта «Варшавянка», перемещение которых практически невозможно отследить.

«А мелкие подлодки вроде "Пираньи" способны не только на каботажное плаванье, это серьезная подлодка. Да, эсминцев у нас там пока не наблюдается, но есть и более серьезные корабли», — рассказал он.

По его словам, Черное море надежно защищено от любых поползновений со стороны НАТО. Артамонов отметил, что западные военные не пробьют брешь в обороне Крыма, потому что он стал неприступным для боевых кораблей неприятеля.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что силы Черноморского флота могут в любой момент отправить корабли ВМС США на «корм рыбам». Стоит отметить, что Москва неоднократно выражала обеспокоенность из-за военной активности Запада у границ страны, передает телеканал «360».