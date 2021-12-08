Минэнерго: спрос на бензин в России превысил уровень 2019 года

Москва, 8 декабря. Спрос на бензин и дизельное топливо в России полностью восстановился, превысив уровень допандемийного 2019 года, В Минэнерго сообщили, что ожидают дальнейшего роста.

По итогам 11 месяцев отгрузки бензина на российский рынок достигли 33,3 млн тонн, и это на 1,5 млн тонн больше аналогичного месяца два года назад. Поставки дизеля также выросли на 1,4 млн тонн — до 35,9 млн тонн.

«Исходя из текущих тенденций по повышению качества топлива на внутреннем рынке, его экологичности и ведущейся борьбе с суррогатами на топливном рынке, в том числе в рамках совершенствования технического и налогового регулирования и усиления контрольно-надзорной деятельности, Минэнерго России ожидает дальнейшего повышения спроса на внутреннем рынке на качественное топливо», — говорится в заявлении.

Средний потребительский ценник на бензин с 22 по 29 ноября вырос на 7 копеек и достиг 49,69 рубля. С начала года цены поднялись на 6,9%, а стоимость продукции у производителя подорожала на 31,8%.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ранее впервые вынесла предупреждение трем компаниям, а еще две получили штраф по 200 тысяч рублей за использование торговых роботов на топливном рынке, пишет «ФедералПресс».