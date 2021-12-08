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Сенатор Джабаров назвал «заготовкой» заявление Байдена после переговоров с Путиным

Политика
Сенатор Джабаров назвал «заготовкой» заявление Байдена после переговоров с Путиным
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 декабря. Сенатор Владимир Джабаров раскритиковал итоговое заявление президента США Джо Байдена после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Как отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, заявление Байдена после переговоров было похоже на заготовку, составленную заранее. В сообщении, которое опубликовал Белый дом, повторяется все то, что было сказано и до переговоров.

«Я думаю, ничего нового здесь нет», — сказал Джабаров в беседе с РБК.

Сенатор отметил, что никаких громких заявлений по итогам беседы Байдена и Путина сделано не было, хотя они обсуждали тему Украины. По его словам, скорее всего, российский президент повторил тезисы, которые озвучивал ранее, то есть о недопущении создания на Украине враждебного государства.

Ранее внимание зарубежных СМИ привлекли технические неполадки, с которыми столкнулся Байден во время онлайн-саммита с Владимиром Путиным. Оказалось, что глава Белого дома начал говорить до того, как включил микрофон. Осознав, что забыл включить микрофон, он посмотрел на гаджет, лежащий перед ним на столе. Байден стал нажимать на кнопочки, и через несколько секунд ему удалось «вернуть» голос.

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