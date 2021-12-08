МИД РФ назвал санкции Запада против Белоруссии наказанием за дружбу с Москвой

Москва, 8 декабря. Замглавы МИД России Александр Панкин раскритиковал санкции Запада против Белоруссии.

Как считает замминистра, санкциями против Минска Брюссель наказывает республику за хорошие отношения с Россией. Дипломат напомнил, что в прошлом году США приняли «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Белоруссии», который предусматривает возможность введения санкций против россиян и представителей Союзного государства. Позднее Европарламент одобрил резолюцию с осуждением российско-белорусской интеграции.

«Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?» — цитирует Панкина РИА Новости.

Как отметил дипломат, таким образом Запад хочет спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений в Белоруссии.

Ранее стало известно, что Белоруссия с января 2022 года введет продовольственное эмбарго для некоторых стран в ответ на санкции. Соответствующая информация появилась на национальном правовом интернет-портале республики.