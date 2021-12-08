Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 13:37
13:36
Экономика
Юрист Инютин: борьба ЦБ с аферистами должна закончиться в пользу клиентов банков
13:36
Экономика
В Кремле подтвердили динамику роста цен на бензин в российских регионах
13:35
Спорт
Матыцин заявил, что Россия готова принять еще одну Олимпиаду
13:34
Политика
Суд Нидерландов получил отказ на запрос о допросе командира курской бригады по делу MH17
13:34
Общество
Мишустин поручил актуализировать рекомендации по лечению COVID-19 в России
13:34
Экономика
Межрегиональный юридический форум проходит в Саратове
13:33
Происшествия
Бывший муж певицы Мэрайи Кэри сообщил о смерти пятимесячного сына
13:33
Общество
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила о неповторимом пути Нины Ургант в искусстве
13:31
Происшествия
В Петербурге задержали владельца компании «Рив Гош»
13:30
Общество
Александр Калягин поделился воспоминаниями об уникальном актерском таланте Нины Ургант
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД РФ назвал санкции Запада против Белоруссии наказанием за дружбу с Москвой

Политика
МИД РФ назвал санкции Запада против Белоруссии наказанием за дружбу с Москвой
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 8 декабря. Замглавы МИД России Александр Панкин раскритиковал санкции Запада против Белоруссии.

Как считает замминистра, санкциями против Минска Брюссель наказывает республику за хорошие отношения с Россией. Дипломат напомнил, что в прошлом году США приняли «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Белоруссии», который предусматривает возможность введения санкций против россиян и представителей Союзного государства. Позднее Европарламент одобрил резолюцию с осуждением российско-белорусской интеграции.

«Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?» — цитирует Панкина РИА Новости.

Как отметил дипломат, таким образом Запад хочет спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений в Белоруссии.

Ранее стало известно, что Белоруссия с января 2022 года введет продовольственное эмбарго для некоторых стран в ответ на санкции. Соответствующая информация появилась на национальном правовом интернет-портале республики.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД РФ назвал санкции Запада против Белоруссии наказанием за дружбу с Москвой
белоруссия мид рф запад
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать