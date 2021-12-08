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Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии россиян до 2024 года

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 12:50
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии россиян до 2024 года
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 8 декабря. Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии граждан еще на год — до 2024-го. 

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии направляются в страховую на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно предыдущему тексту закона, норма действовала до 2022 года включительно. Теперь же ее продлили до конца 2023-го.

«Законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014-2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорится в пояснительной записке к документу.

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России ранее разъяснил тонкости назначения накопительной части пенсии. Россиянам, у которых сформировались накопления, могут начислить три вида выплат: единовременные, срочные пенсионные и накопительные субсидии.

Страховая часть пенсии с 1 января вырастет на 5,9%. Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля составит 7,7%, сообщает «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии россиян до 2024 года
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