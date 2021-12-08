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Российские пенсионеры могут получить до 70 тысяч рублей от региональных властей

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 12:36
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Экономика
Российские пенсионеры могут получить до 70 тысяч рублей от региональных властей
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 декабря. Некоторые пожилые россияне могут претендовать на крупную единовременную выплату, если прожили в браке 50, 60 и 70 лет. Денежное довольствие назначается в зависимости от региона.

Например, в Петербурге 50 тысяч рублей получат супруги, прожившие вместе 50 лет, 60 тысяч — 60 лет, 70 тысяч — 70 лет. Бонусы предоставляются не автоматически, пишет издание KONKURENT.RU. Заявление необходимо подать в течение трех лет после юбилейной даты, которая наступила не раньше 1 января 2021 года.

Срок супружеской жизни считается с даты последней регистрации брака. Кроме того, он не суммируется при наличии нескольких периодов брака между одними супругами, говорится на портале «Государственные услуги в Санкт-Петербурге».

Минтруд России ранее внес корректировки в порядок единовременного получения пенсионных накоплений. Изменения затронут две группы населения: граждан, получающих соцподдержку из-за потери кормильца или по инвалидности, а также тех, кто накопил достаточную сумму в период трудовой деятельности.

Пенсионеров со стажем времен Советского Союза ждет перерасчет выплат. Им нужно будет подать соответствующее заявление и приложить документы, подтверждающие работу в тот период, сообщает «ФедералПресс».

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