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Короткий указательный палец может свидетельствовать о физической силе женщины

Наука
Короткий указательный палец может свидетельствовать о физической силе женщины
pixabay.com  /  nastya_gepp

Москва, 8 декабря. Женщины, у которых указательный палец короче безымянного, могут быть физически сильнее, выяснили зарубежные ученые.

Специалисты в рамках исследования измерили пальцевый индекс и силу хвата у 125 здоровых женщин в возрасте от 19 лет до 31 года. Результаты научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Пальцевый индекс — это соотношение длин указательного и безымянного пальцев, обусловленное влиянием половых гормонов во время внутриутробного развития. У представительниц прекрасного пола разница между длиной указательного и безымянного пальца обычно больше, чем у мужчин. При этом указательный палец, как правило, длиннее.

Как оказалось, чем длиннее безымянный палец женщины, тем крепче был хват. По словам экспертов, на длину безымянного пальца влияет уровень пренатального тестостерона. И, вероятнее всего, именно он дает больше силы мышцам.

Как стало известно ранее, женщины в возрасте от 35 до 39 лет чаще рожают близнецов. Самые частые виды близнецов — это дизиготные и монозиготные, рассказала генетик Светлана Вяткина.

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