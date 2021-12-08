Короткий указательный палец может свидетельствовать о физической силе женщины

Москва, 8 декабря. Женщины, у которых указательный палец короче безымянного, могут быть физически сильнее, выяснили зарубежные ученые.

Специалисты в рамках исследования измерили пальцевый индекс и силу хвата у 125 здоровых женщин в возрасте от 19 лет до 31 года. Результаты научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Пальцевый индекс — это соотношение длин указательного и безымянного пальцев, обусловленное влиянием половых гормонов во время внутриутробного развития. У представительниц прекрасного пола разница между длиной указательного и безымянного пальца обычно больше, чем у мужчин. При этом указательный палец, как правило, длиннее.

Как оказалось, чем длиннее безымянный палец женщины, тем крепче был хват. По словам экспертов, на длину безымянного пальца влияет уровень пренатального тестостерона. И, вероятнее всего, именно он дает больше силы мышцам.

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