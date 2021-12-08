Команда Градского подготовила трогательный номер в память о композиторе

Москва, 8 декабря. Команда композитора Александра Градского представила трогательный номер в память о покойном артисте. Музыканты исполнили песню «Как молоды мы были» на концерте «Голоc — 10 лет» в «Крокус Сити Холле».

Участники музыкального шоу, которые входили в состав команды Градского, открыли концерт. Они исполнил легендарную песню и посвятили ее своему наставнику, который ушел из жизни в конце ноября.

Певец Алишер Каримов, которого считают одним из фаворитов проекта, поделился с поклонниками отрывками выступления. Он опубликовал ролики в Stories на своей странице Instagram.

«Всегда будем помнить вас, маэстро», — подписал Каримов кадры с концерта.

Присутствовавшие на концерте зрители не смогли сдержать эмоций. Поклонники призналась, что номер команды Градского тронул их до глубины души, и они расплакались.

Александр Градский умер в возрасте 72 лет 28 ноября. Артиста госпитализировали за пару дней до кончины в тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за жизнь певца, но спасти его не удалось. Известного композитора похоронили на Ваганьковском кладбище.