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Депутаты бундестага избрали Олафа Шольца новым канцлером Германии

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 12:29
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Политика
Депутаты бундестага избрали Олафа Шольца новым канцлером Германии
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Берлин, 8 декабря. Депутаты немецкого парламента избрали лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца новым канцлером ФРГ. Трансляция ведется в среду на сайте бундестага.

Уточняется, что политик получил 395 голосов. Теперь Шольц отправится в президентский дворец Бельвю, так как по конституции именно глава государства назначает нового канцлера. После встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером лидер СДПГ вернется в бундестаг, где примет присягу.

Ранее члены парламента Германии проводили аплодисментами врио канцлера Ангелу Меркель с поста главы правительства страны. Немецкий политик являлась председателем кабмина на протяжении 16 лет.

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германия бундестаг шольц
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