Депутаты бундестага избрали Олафа Шольца новым канцлером Германии

Берлин, 8 декабря. Депутаты немецкого парламента избрали лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца новым канцлером ФРГ. Трансляция ведется в среду на сайте бундестага.

Уточняется, что политик получил 395 голосов. Теперь Шольц отправится в президентский дворец Бельвю, так как по конституции именно глава государства назначает нового канцлера. После встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером лидер СДПГ вернется в бундестаг, где примет присягу.

Ранее члены парламента Германии проводили аплодисментами врио канцлера Ангелу Меркель с поста главы правительства страны. Немецкий политик являлась председателем кабмина на протяжении 16 лет.