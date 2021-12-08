Саудовская Аравия обратилась к США из-за нехватки боеприпасов для перехвата ракет и дронов

Эр-Рияд, 6 декабря. Саудовская Аравия обратилась к США и их союзникам в Европе и Персидском заливе с просьбой о пополнении арсенала боеприпасов, которые королевство использует для защиты от беспилотных и ракетных атак, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США и Саудовской Аравии.

Как отмечают источники в двух странах, за последние несколько месяцев крупнейшее государство Персидского залива подверглось многочисленным ударам баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), наносимых хуситским движением «Ансар Аллах» из Йемена. Саудовские военные успешно отразили большинство атак с помощью американских ЗРК Patriot, однако запасы ракет-перехватчиков, используемых для уничтожения бортового оружия, достигли критически низкого уровня.

По данным WSJ, в настоящее время Госдепартамент рассматривает возможность прямой продажи ракет Саудовской Аравии. Американскому ведомству также предстоит одобрить передачу боеприпасов королевству со стороны других правительств, например, Катара.

«Соединенные Штаты полностью привержены поддержке защиты территории Саудовской Аравии, в том числе против ракет и БПЛА, запущенных поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами в Йемене. Мы тесно сотрудничаем с Саудовской Аравией и другими странами-партнерами, чтобы обеспечить отсутствие пробелов», — говорится в заявлении высокопоставленного представителя администрации американского президента Джо Байдена.

How about ‘No’ - Saudi Arabia is running out of the ammunition to defend against drone and missile attacks from the Houthi rebels in Yemen, and is appealing to the U.S. and its Gulf and European allies for a resupply https://t.co/XHZbuyCIAa — Clint Watts (@selectedwisdom) December 7, 2021

Хотя ожидается, что США одобрят запрос Саудовской Аравии на большее количество перехватчиков Patriot, саудовские официальные лица обеспокоены тем, что недостаточные запасы ракет могут обернуться успешными атаками со стороны «Ансар Аллах». Это, по мнению чиновников королевства, способно привести к человеческим потерям в государстве и нанести ущерб критически важной нефтяной инфраструктуре.

Как отмечают источники из Соединенных Штатов, даже если Эр-Рияд получит необходимое число ракет-перехватчиков, он все равно останется уязвимым, потому что ЗРК Patriot предназначена для противодействия баллистическим ракетам, а не небольшим беспилотникам. Батареи Patriot не могут разворачиваться на 360 градусов, что снижает их эффективность против БПЛА, запуск которых иногда происходит на территории самого королевства. Известно как минимум об одном случае, когда беспилотник влетел в саудовский комплекс Patriot, уничтожив его.

«[Королевство Саудовская Аравия] имеет дело с различными типами ракет, баллистических снарядов и БПЛА. Перехват каждого типа требует различных возможностей, и мы активно расширяем и диверсифицируем наши системы, чтобы мы могли противостоять этим воздушным снарядам», — отметил, в свою очередь, анонимный саудовский чиновник.

При этом эксперты предупреждают, что у США нет официальной программы по противодействию атакам беспилотников, и в ближайшее время они не смогут передать технологию борьбы с дронами правительству Саудовской Аравии.

Deja Vu: Oppressive government creating instability & violence pleads with US for "defensive" weapons:https://t.co/3cDEcPTI70 — Omar Baddar عمر بدّار (@OmarBaddar) December 7, 2021

Атаки со стороны хуситов

В конце 2019 года нефтеперерабатывающие предприятия на востоке королевства подверглись разрушительным ударам беспилотников, в результате чего страна лишилась почти 60% добычи нефти. Хуситы взяли на себя ответственность за нападения, однако Эр-Рияд уверен, что за ударами стоял Иран. Тегеран отрицает свою причастность к губительному инциденту.

Официальные лица США и Саудовской Аравии сообщили WSJ, что за последние месяцы королевство более 50 раз (29 в ноябре, 25 в октябре) подвергалось нападению беспилотников, а также становилось целью 21 атаки (11 в ноябре, 10 в октябре) баллистических ракет.

Специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг заявил на прошлой неделе, что повстанцы из «Ансар Аллах» совершили около 375 трансграничных нападений на Саудовскую Аравию в этом году.

A Houthi missile and drone attack targeted the heart of Saudi Arabia's oil industry on Sunday https://t.co/X7uhG0KzRq — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 7, 2021

Отношения Вашингтона и Эр-Рияда

Силы арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, вторглись в Йемен для защиты правительства президента Мансура Хади в 2015 году — вскоре после захвата столицы страны хуситами. На протяжении почти семи лет боевых действий обе стороны конфликта обвинялись в нарушениях прав человека и зверствах. В настоящее время военные сражения проходят в основном вокруг города Мариб — последнего оплота правительства на севере Йемена.

Первоначально американцы оказывали материально-техническую и разведывательную поддержку кампании, возглавляемой Саудовской Аравией. Однако в феврале Джо Байден объявил, что США прекратят поддержку всех «наступательных операций» в Йемене. В то же время Вашингтон подчеркнул, что будет продолжать поддерживать способность королевства защищать свою территорию.

For five years, Labour has demanded the suspension of arms sales for use in Yemen, and urged action to impose a ceasefire, open up humanitarian corridors, and resume proper peace talks. For five years, the Tories have refused. Now surely they must listen. https://t.co/bTrdZUg4cc — Emily Thornberry (@EmilyThornberry) February 5, 2021

В целом ситуация во взаимоотношениях между действующей администрацией США и Эр-Риядом наблюдаются сложности из-за убийства саудовского диссидента и журналиста Джамаля Хашогги — оппозиционер, предположительно, был убит в 2018 году саудовскими оперативниками в консульстве государства Персидского залива в Стамбуле. В февральском отчете американской разведки утверждается, что убийство было согласовано лично с фактическим правителем королевства, наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, который поддерживал тесные связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Одним из признаков напряженности в отношениях также стало то, что запланированный на сентябрь визит министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина в Эр-Рияд был внезапно отменен. Позже он сообщил журналистам, что королевство отменило его из-за проблем с расписанием. Руководитель Пентагона посетил регион в ноябре, но вновь не отправился в Саудовскую Аравию.

Тем не менее накануне вечером Сенат США проголосовал против резолюции, осуждающей предлагаемую продажу Эр-Рияду 280 ракет производства Raytheon и 596 ракетных пусковых установок на сумму около 650 млн долларов. Предполагается, что в будущем группа законодателей все же постарается заблокировать эту сделку.