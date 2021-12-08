NetEase: попытка захвата Москвы обернется для американским военных громким провалом

Пекин, 8 декабря. Аналитики из США представили амбициозный план захвата российской столицы в случае начала войны с РФ, однако фактически реализовать его невозможно.

В публикации китайского издания NetEasе говорится, что не так давно аналитики представили сценарий военного противостояния с РФ. В Пентагоне считают, что американские войска могут захватить Москву всего за несколько дней. Китайские эксперты уверены, что Вашингтон чересчур оптимистичен в своих прогнозах, передает «ПолитРоссия».

Американцы считают, что смогут победить РФ с помощью самолетов-невидимок, которые должны выводить из строя российские системы ПВО и стратегические объекты инфраструктуры. Параллельно ВС США должны будут наносить удары с моря, в результате чего через несколько дней Россия якобы утратит способность оказывать сопротивление.

ФБА «Экономика сегодня» /

Авторы статьи говорят, что этот план красиво смотрится на бумаге, однако реализовать его невозможно. Они напомнили, что у ВКС РФ есть стратегические бомбардировщики Ту-160, а в состав ВМФ входят мощные подлодки с гиперзвуковым вооружением. По их словам, план США захватить Москву за семь дней обернется для американцев сущим кошмаром и полным провалом.

«Американцы даже не смогут использовать свои авианосцы против России, так как они будут отправлены на дно еще на подходе к российским берегам», — сказано в публикации.

Ранее телеканал RT сообщал, что НАТО не собирается отказываться от экспансии на восток. При этом западные страны больше всего боятся войны с Россией.