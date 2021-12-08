Читатели Daily Mail: Байден опозорился перед Путиным осечкой в самом начале переговоров

Лондон, 8 декабря. Президент США Джо Байден начал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным с позорной осечки, которая «обнулила» все возможные угрозы Белого дома в адрес Кремля. Об этом заявили читатели британского издания Daily Mail.

Пересказ комментариев под статьей британского таблоида на эксклюзивных началах предоставила «ПолитРоссия». Как отметили журналисты и интернет-пользователи Великобритании, президент США «оступился на пороге», забыв включить микрофон во время приветственной речи. После этого американская сторона спешно перенастроила видеоконференцию, но конфуза уже было не избежать.

Пользователи Сети сочли, что такая позорная осечка могла стоить американскому президенту преимущества в диалоге с Путиным. Как отметили британцы, теперь у российского лидера в диалоге появился новый «челлендж» — не засмеяться над своим коллегой из Белого дома во время его выступления.

«Путин, должно быть, хохочет до упаду», — отметил Redjock. «Я впечатлен способностью Путина сохранять серьезное выражение лица», — отметил Jon Marx.

kremlin.ru / Администрация президента России

Однако если ошибка Байдена была смешной, то сам факт переговоров политиков для читателей Daily Mail показался скорее страшным. Российский лидер — опытный и опасный дипломат, а ему в пику американская сторона ставит стареющего и дряхлеющего демократа, который едва ли может быть достойным оппонентом, сокрушаются британцы и американцы.

«Страшно видеть пожилого, явно дряхлого и некомпетентного президента США, обсуждающего возможную войну с хитрым и острым как бритва российским президентом. Население 350 миллионов, и эта старая развалина — лучшее, что они смогли найти? Это жалко и позорно, когда так много поставлено на карту», — заметил Hi_Klass_Brane.

По окончании переговоров Владимира Путина и Джо Байдена Кремль и Белый дом опубликовали пресс-релизы. Беседа политиков в изложении Вашингтона уместилась всего в несколько пунктов, в то время как Москва предоставила более развернутое подведение итогов видеоконференции.