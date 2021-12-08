Татьяна Буланова хочет встретить старость с молодым женихом

Москва, 8 декабря. Знаменитая певица Татьяна Буланова без ума от своего бойфренда Валерия Руднева, который младше ее на почти 20 лет. Разница в возрасте артистку никак не напрягает. Она призналась, что ее чувства к возлюбленному чисты, и она хочет встретить с ним старость.

Артистка, которая дважды была замужем, не спешит официально оформлять отношения с возлюбленным. Она погружена в новые эмоции и мечтает о светлом будущем с Рудневым, при этом ставить штамп в паспорте звезда не хочет.

«Ловлю себя на мысли, что уже немного боюсь официальных церемоний и не знаю, насколько это нужно в моем возрасте. С другой стороны, я по-прежнему убеждена, что когда люди женятся, они сообщают тем самым о своих намерениях. И о том, что поиски окончены. Кто-то говорит, что штамп — это фигня. Так если фигня — поставь!» — сказала артистка в интервью изданию «Караван историй».

Что касается разницы в возрасте, то артистка не переживает по этому поводу. Хотя, по ее признанию, проскальзывается мысль, что, когда ей будет 70, ее второй половинке — 50. Однако потом это быстро улетучивается из головы. Знаменитость добавила, что хотела бы вместе с Рудневым состариться.

Оба брака Татьяны Булановой оказались неудачными. По словам артистки, об измене второго мужа Владислава Радимова она узнала из передачи. Некоторое время артистка отшучивалась, а потом подтвердила, что супруг, правда, изменял ей.