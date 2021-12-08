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Шойгу дал старт стыковке завершающего звена на железнодорожном участке реконструкции БАМ

Армия
Шойгу дал старт стыковке завершающего звена на железнодорожном участке реконструкции БАМ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 8 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу дал старт стыковке завершающего звена рельсошпальной решетки на участке реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Укладка железнодорожного пути началась 8 декабря. Замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков обратился к Шойгу с просьбой разрешить начать стыковку завершающего звена, передает RT.

«Конечно, приступайте, Дмитрий Витальевич! Большое событие», — ответил министр.

По словам Булгакова, к реконструкции участка Улак-Февральск Байкало-Амурской магистрали привлечено 1500 человек личного состава железнодорожных войск. Этот участок является наиболее сложным, поскольку «проходит по вечной мерзлоте», добавил замминистра. При этом ранее Булгаков отметил, что движение первых поездов по восточной ветке БАМ начнется уже в 2022 году.

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минобороны рф шойгу бам байкало-амурская магистраль
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