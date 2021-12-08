Психолог Яничева назвала лучшие способы выпустить пар и снять напряжение

Начальник отчитал на работе, собака погрызла новые ботинки, ребенок пришел из школы с двойкой... Каждый день мы сталкиваемся с целой плеядой неурядиц и раздражительных моментов — а стресс только и делает, что копится и копится чуть ли не ежечасно. Чтобы в определенный момент не взорваться, важно просто вовремя выпускать пар, не так ли? Но как это сделать безопасно для себя и окружающих людей, никого попутно не обидев? Ответить на этот вопрос ФАН помогла психолог, доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева.

По словам специалиста, в такой ситуации каждый из нас должен искать то занятие, которое ему ближе. Здорово помогает физическая активность, будь то пробежка или простая прогулка у дома. Есть примеры, говорит Яничева, когда люди, оказавшись в сложной ситуации потери работы, по несколько часов накручивали шаги по району — и это в определенном смысле помогало.

«Самый продуктивный с точки зрения психологических подходов способ — это все-таки, конечно, проговаривание, а в идеале — обсуждение со специалистом. Но не все люди доходят до специалиста, ведь не все готовы к этому. Есть те счастливцы, у кого есть близкие люди, друзья, которым можно выговориться: они не будут тебя поправлять, объяснять, что ты не прав, никак не станут оценивать, а просто выслушают. И это просто счастье, прекрасная история», — отмечает психолог.

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Если же эта история — не ваша, а к работе со специалистом вы пока не готовы, помочь может старое-доброе ведение дневника. Каких-то писательских навыков это не требует, здесь главное — вынести на бумагу эмоции, чтобы напряжение, обида и боль не сидели внутри. Надуманные или реальные, обоснованные или не очень, эти чувства в любом случае не дают конструктивно мыслить и куда-то двигаться.

«[Помогает] любое занятие, которое позволяет вывести, канализировать энергию. Потому что любое наше напряжение, любая стрессовая ситуация или агрессия — это такая энергия, которая проявляется не конструктивно: она нас сжирает или забирает все наши силы, — объясняет Татьяна Яничева. — Это, что называется, связь психики и телесности. Когда мы что-то проговариваем, да еще и со специалистом, то там уже включается рациональность: мы этот опыт, условно говоря, анализируем. Высший пилотаж — когда мы, понимая к этому свое отношение, можем даже выйти на какой-то новый уровень. Потому что все эти средства — написать стихи или музыку, побегать вокруг дома — это условно помощь себе в моменте, чтобы эмоции не захлестнули».

Федеральное агентство новостей /

И напоследок: если у вас есть творческие наклонности и навыки, то с уверенностью пользуйтесь ими, когда почувствуете необходимость выпустить пар. Рисование, пение, лепка из глины, игра на гитаре — все, что душе угодно, чтобы с вероятностью в 100% справиться с эмоциональным напряжением и расслабиться.

Ранее психолог Татьяна Яничева объяснила, как перестать зависеть от смартфона. По ее словам, человеку нужно помнить, что любой гаджет — это просто инструмент, и постараться найти для себя интересные занятия, увлечения и жизненные цели.