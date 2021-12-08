Прокурор Хорунжий прокомментировал ситуацию с коррупцией в Свердловской области

Екатеринбург, 8 декабря. Подводя итоги года, Телекомпания ОТВ попросила прокомментировать ситуацию с коррупцией в области старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Свердловской области, советника юстиции Максима Михайловича Хорунжего.

Самыми коррумпированными собеседник «ОТВ Екатеринбург» назвал сферу административных правоотношений, когда речь идет об избегании гражданами административной ответственности, и сферу распоряжения бюджетами муниципального и регионального уровней. Советник юстиции Хорунжий отметил сложность раскрытия коррупционных преступлений, обусловленную тем, что совершаются они, как правило, в отсутствие свидетелей и при максимальном сокрытии следов преступлений. Поэтому их раскрытие поручается наиболее опытным следователям.

Михаил Хорунжий также рассказал, что в приоритете у отдела по исполнению законодательства о противодействии коррупции всегда находится контроль за распоряжением бюджетными средствами. Потому что государственные и муниципальные организации обязаны направлять бюджетные денежные средства в целях выполнения государством социальных обязательств перед гражданами, реализации государственных и муниципальных программ и национальных проектов.

Ранее ФАН рассказывал о задержании заместителя главы одного из районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Его подозревают в совершении коррупционного преступления.