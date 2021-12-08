Политолог Задов высмеял слишком резкую смену риторики США по «Северному потоку — 2»

Вашингтон, 8 декабря. Попытка Белого дома превратить провал в победу по украинской методичке в вопросе борьбы с «Северным потоком — 2» поставила США, мягко говоря, в неловкое положение.

Таким мнением с Владимиром Соловьевым поделился живущий в Нью-Йорке политолог и журналист Кирилл Задов, комментируя излишне резкую смену риторики США в отношении российского газопровода.

Примерно неделю назад группа конгрессменов внесла в проект военного бюджета США на 2022 год билль об особых санкциях против «Северного потока — 2». В Белом доме тогда же заявили, что сертификация газопровода может теперь затянуться на полгода, а то и вовсе будет сорвана. Но тут прошли переговоры Владимира Путина с Джо Байденом, и те же ярые русофобы в Конгрессе неожиданно для многих своих сторонников спешно отозвали свои санкционные поправки. Но американскую и европейскую общественность больше удивила излишне резкая и от того непродуманная смена риторики по «Северному потоку – 2» в подконтрольных Белому дому СМИ. Еще вчера российский газопровод был угрозой энергетической безопасности Украины и всей Европы, а уже сегодня превратился в чуть ли не единственную гарантию энергетической стабильности.

Федеральное агентство новостей /

Политолог отметил, что после беседы президентов Белый дом принялся сдавать назад по некоторым вопросам, но при этом отчаянно пытался сохранить хорошую мину при плохой игре. Во многом получилась полная неразбериха. Особенно это заметно в смене нарратива по «Северному потоку — 2». Команда Байдена сделала так, что в Конгрессе замяли этот вопрос, но в то же время им нужно было успокоить ястребов, которые продолжают громко требовать все новых санкций.

«Это, конечно, был дикий фортель с «Северным потоком — 2». Сначала — да мы ни за что и никогда не позволим его запустить, а теперь вдруг — да вы что, с ума сошли, это же главный инструмент, обеспечивающий безопасность Украины. Теперь все за «Северный поток — 2». Эта поистине смешная для всех слишком резкая смена риторики — типичная попытка сохранить лицо. Хотя администрация Байдена могла подготовить отступление и заранее. Ведь на Вашингтон в этом вопросе давил и Берлин, а США не готовы в такой период ссориться со столь мощным союзником. Но вышло как вышло. Правда, глупо получилось. Попытка обставить все красиво лишний раз показала полный проигрыш этого кейса в пользу России», — выразил уверенность Задов.

Политолог повторил, что команда Байдена довольно-таки топорно попыталась выставить провал оглушительным успехом, повторив все ошибки Украины в самой методике, и в итоге поставила себя вместе со всеми подконтрольными медиа в неловкое положение.

Ранее в Киеве неоднозначно оценили планы Байдена позвонить Зеленскому после переговоров с Владимиром Путиным.