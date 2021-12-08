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Аксенов сравнил Беловежское соглашение по СССР со смертным приговором

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 12:12
Политика
Аксенов сравнил Беловежское соглашение по СССР со смертным приговором
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Симферополь, 8 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал распад СССР и подписанное 30 лет назад Беловежское соглашение.

По словам крымского лидера, фактически документ стал смертным приговором для Советского Союза.

«Беловежский сговор сделал процесс распада СССР необратимым, придал ему видимость законности. И стал одним из главных символов крупнейшей геополитической катастрофы XX века», — написал чиновник в Telegram-канале.

Аксенов добавил, что участники Беловежского соглашения обещали народам «райскую жизнь», а в итоге документ стал смесью «подлости и предательства, бессовестного вранья и безответственного политиканства». Глава Крыма призвал извлечь важный урок из событий 1991 года и заявил, что необходимо дорожить Отечеством, беречь его и защищать, а также быть со своей страной в горе и в радости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, кто извлек большую выгоду после распада СССР в 1991 году. Об этом он написал в Telegram.

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ссср аксенов беловежское соглашение
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