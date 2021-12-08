Прибалтика полностью отключится от российской электросети к 2025 году

Вильнюс, 8 декабря. Электросеть стран Прибалтики полностью отключится от российской к 2025 году, заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов во время визита в Калининград заявлял, что выход Литвы из энергокольца БРЭЛЛ является политическим, а не экономическим решением. Несмотря на то, что десинхронизация намечена на 2025 год, не исключено, что темпы реализации проекта могут меняться из-за нестабильной ситуации на европейских рынках.

Балтийские страны по-прежнему работают в синхронном режиме с постсоветской энергосистемой в так называемом кольце БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в РФ и российской электроэнергетической сети. К 2025 году Литва, Латвия и Эстония объявили, что планируют выйти из энергокольца БРЭЛЛ.

При этом многолетняя борьба Литвы за энергонезависимость привела к тому, что тарифы на услуги ЖКХ в стране серьезно подорожали. Незадолго до отопительного сезона власти предупреждали население о росте минимум на 30%, однако в некоторых населенных пунктах этот показатель оказался значительно больше.