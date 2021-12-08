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В бундестаге устроили овацию Меркель в ее последний день у власти

Политика
В бундестаге устроили овацию Меркель в ее последний день у власти
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Берлин, 8 декабря. Члены бундестага проводили аплодисментами врио канцлера Германии Ангелы Меркель с поста главы правительства страны.

Политик являлась председателем кабмина в течение 16 лет. В качестве ее преемника называют члена Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца.

В Сети появилось видео, на котором запечатлели прощание с Меркель в бундестаге. Участники церемонии устроили овацию по случаю ее ухода из политики.

Ранее журналисты спрогнозировали наступление непростых для Евросоюза времен после того, как врио канцлера покинет свой пост. Долгие годы она оставалась одним из самых авторитетных европейских политиков, констатировала немецкая пресса.

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Все новости / Политика / В бундестаге устроили овацию Меркель в ее последний день у власти
меркель германия бундестаг
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