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Ливанский суд разрешил возобновить расследование взрыва в порту Бейрута

Весь мир
Ливанский суд разрешил возобновить расследование взрыва в порту Бейрута
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

Бейрут, 8 декабря. Расследование прошлогоднего взрыва в порту Бейрута может быть возобновлено. Накануне столичный суд отклонил последний из исков, который запрещает судье Тареку Битару, ведущему следствие по данному делу, допрашивать высших должностных лиц.

«Они отменили решение, которое привело к приостановке расследования, и теперь он (Битар — Прим. ред.) точно может возобновить свою работу», — сказал агентству Reuters Низар Сагие, глава исследовательской и адвокатской организации Legal Agenda.

По его словам, расследование взрыва в порту Бейрута может быть прервано, если официальные лица вновь подадут юридические жалобы.

Сотни жертв и безнаказанность

В августе 2020 года вследствие грубого нарушения техники безопасности и правил хранения взрывоопасных веществ на одном из складов морской гавани ливанской столицы произошла детонация петард, которая инициировала взрыв близлежащих 2 750 тонн аммиачной селитры, находившейся там с конца 2013 года. В результате трагедии погибли более 220 человек, по меньшей мере 6 500 получили ранения. Жилища еще 300 тысяч ливанцев оказались повреждены, а набережная города разрушена.

Тарек Битар — уже второй судья, взявший на себя расследование инцидента. В феврале его предшественник Фади Саван был отстранен от дела под предлогом своей «пристрастности».

В целом попытки допросить бывших и нынешних ливанских чиновников по подозрению в халатности в связи с трагедией последовательно блокировались политическим классом страны.

Ливанский суд разрешил возобновить расследование взрыва в порту Бейрута
Федеральное агентство новостей /

В октябре бывший министр финансов страны Али Хасан Халил и экс-министр общественных работ и транспорта Гази Зайтер подали юридические жалобы на Тарека Битара после того, как судья официально потребовал от них дать показания. После этого расследование взрыва было приостановлено.

Лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла неоднократно заявлял, что хочет отстранить Битара от дела, обвиняя того в предвзятости и политизации следствия. Скандал перекинулся на правительство, и полный разногласий кабинет министров так и не смог собраться с 12 октября.

В итоге судебное расследование инцидента — одного из крупнейших неядерных взрывов, когда-либо зарегистрированных — практически не продвинулось, и никто так и не понес ответственность за произошедшее.

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