Москва, 8 декабря. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу Tor Project на основании судебного решения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь данный ресурс внесен в Единый реестр запрещенной информации. Об этом представители Роскомнадзора рассказали в беседе с ТАСС.

«На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен», — говорится в сообщении ведомства.

Основанием для блокировки стало размещение на указанном сайте информации, которая обеспечивает работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту. При этом ранее о блокировке доступа к браузеру Tor в России сообщили его разработчики в своем блоге.

Еще шесть VPN-сервисов в России могут быть заблокированы Роскомнадзором. Планируется заблокировать такие сервисы, как Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunne.