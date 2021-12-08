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Минобороны Британии подняло со дна Средиземного моря обломки разбившегося истребителя F-35

Армия
Минобороны Британии подняло со дна Средиземного моря обломки разбившегося истребителя F-35
pixabay.com

Лондон, 8 декабря. Британские военные завершили операцию по извлечению обломков истребителя F-35 cо дна Средиземного моря.

Издание The Sun со ссылкой на минобороны Британии пишет, что операцию по поднятию истребителя со дна моря возглавило глубоководное спасательное судно ВМС США. Кроме того, в ней участвовали итальянские ВМС. Сообщается также, что военнослужащий, который причастен к обнародованию видеозаписи крушения самолета, арестован.

Ранее сообщалось, что F-35B упал в море в момент взлета с авианосца ВМС Британии Queen Elizabeth. Пилот успел катапультироваться, но зацепился парашютом за палубу. Стоит подчеркнуть, что не так давно США решили засекретить от партнеров техническую информацию о своих истребителях, передает телеканал «360».

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