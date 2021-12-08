Володин рассказал о выгоде бывшей советской элиты, США и Европы после распада СССР

Москва, 8 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, кто извлек большую выгоду после распада СССР в 1991 году.

По словам председателя ГД, больше всего выгоды извлекли советская элита, США и Европа.

«Бывшая советская элита извлекла из развала СССР экономическую и политическую выгоду. США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны», — высказался он в Telegram-канале.

Володин добавил, что ни одно из 15 государств, входящих в состав СССР, не выиграло из-за развала Союза. По его словам, по-прежнему каждая страна сталкивается с последствиями «трагедии». В частности, разорваны экономические и производственные связи, утерян промышленный потенциал, заключил он.

Ранее Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о том, что повлияло на развал СССР. В качестве вариантов он предложил пять пунктов: неэффективность руководства страны, измена партийных элит, отсутствие товаров на прилавках, вмешательство иностранных государств или недостаток конкуренции в политике у КПСС.