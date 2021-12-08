Минфин: расходы российского бюджета на нацпроекты достигли 1,9 трлн рублей

Москва, 8 декабря. Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 декабря достигло 1,9 трлн рублей, следует из сообщения пресс-службы Минфина РФ.

Нацпроекты были приняты правительством по поручению президента Владимира Путина. Всего их 14, они реализуются по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

Лидером по расходованию средств за 11 месяцев текущего года стал проект «Демография», в рамках которого было исполнено 91,9% годовых бюджетных назначений. Высокие результаты наблюдаются по таким нацпроектам, как «Здравоохранение», «Наука и университеты», «Безопасные качественные дороги», «Культура» «Жилье и городская среда».

Кабмин еще в конце сентября сообщил, что исполнение президентских поручений и реализация нацпроектов оценивается в 11,5 трлн рублей. Рост расходов наблюдается на протяжении трех лет.

Накануне Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующие три года. В 2022-м и 2023-м ожидается профицит 1,33 трлн и 0,3 трлн рублей соответственно, пишет «ФедералПресс».