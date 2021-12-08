Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 12:06
12:03
Экономика
Прибалтика полностью отключится от российской электросети к 2025 году
12:01
Политика
В бундестаге устроили овацию Меркель в ее последний день у власти
12:00
Происшествия
Вертолет с начальником штаба обороны ВС Индии на борту потерпел крушение
12:00
Общество
Михаил Боярский пришел проститься с Ниной Ургант в Петербурге
12:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 8 декабря, праздники, факты, люди
11:59
Происшествия
Полиция изъяла 18 тыс. бутылок контрафактного пива со склада в Пушкине
11:56
Происшествия
СК организовал проверку по факту обстрела микроавтобуса с детьми в Ингушетии
11:56
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу Tor Project
11:55
Армия
Минобороны Британии подняло со дна Средиземного моря обломки разбившегося истребителя F-35
11:54
Политика
Володин рассказал о выгоде бывшей советской элиты, США и Европы после распада СССР
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минфин: расходы российского бюджета на нацпроекты достигли 1,9 трлн рублей

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 11:52
Экономика
Минфин: расходы российского бюджета на нацпроекты достигли 1,9 трлн рублей
minfin.ru  /  Пресс-служба Министерства финансов РФ

Москва, 8 декабря. Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 декабря достигло 1,9 трлн рублей, следует из сообщения пресс-службы Минфина РФ.

Нацпроекты были приняты правительством по поручению президента Владимира Путина. Всего их 14, они реализуются по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

Лидером по расходованию средств за 11 месяцев текущего года стал проект «Демография», в рамках которого было исполнено 91,9% годовых бюджетных назначений. Высокие результаты наблюдаются по таким нацпроектам, как «Здравоохранение», «Наука и университеты», «Безопасные качественные дороги», «Культура» «Жилье и городская среда».

Кабмин еще в конце сентября сообщил, что исполнение президентских поручений и реализация нацпроектов оценивается в 11,5 трлн рублей. Рост расходов наблюдается на протяжении трех лет.

Накануне Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующие три года. В 2022-м и 2023-м ожидается профицит 1,33 трлн и 0,3 трлн рублей соответственно, пишет «ФедералПресс».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Минфин: расходы российского бюджета на нацпроекты достигли 1,9 трлн рублей
минфин рф нацпроекты бюджет россии расходы бюджета
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать