Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу на 1,5 млн рублей

Москва, 8 декабря. Суд отказался встать на сторону певицы Земфиры по иску против писателя Евгения Гришковца. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Певица Земфира попыталась отстоять честь и достоинство после скандала из-за высказывания писателя Евгения Гришковца в эфире канала «Дождь»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Артистка обратилась с иском против драматурга с требованием выплатить моральную компенсацию за оскорбление.

Останкинский суд Москвы провел слушание в эту среду. После рассмотрения дела Земфире было отказано в удовлетворении требований.

«Решением Останкинского районного суда г. Москвы от 08 декабря 2021 года отказано в удовлетворении исковых требований Рамазановой З.Т. к Гришковцу Е.В. о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании денежной компенсации морального вреда», — заявил пресс-секретарь суда.

Артистка рассчитывала получить компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, Земфира требовала опровержения высказываний. Так, Гришковец назвал артистку «наркоманкой» в эфире телеканала, передает «Вечерняя Москва».

Стоит отметить, что Гришковец поспешил принести извинения после оскорбления в адрес Земфиры. Писатель признался, что сожалеет о словах в отношении артистки.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.