Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 12:06
12:03
Экономика
Прибалтика полностью отключится от российской электросети к 2025 году
12:01
Политика
В бундестаге устроили овацию Меркель в ее последний день у власти
12:00
Происшествия
Вертолет с начальником штаба обороны ВС Индии на борту потерпел крушение
12:00
Общество
Михаил Боярский пришел проститься с Ниной Ургант в Петербурге
12:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 8 декабря, праздники, факты, люди
11:59
Происшествия
Полиция изъяла 18 тыс. бутылок контрафактного пива со склада в Пушкине
11:56
Происшествия
СК организовал проверку по факту обстрела микроавтобуса с детьми в Ингушетии
11:56
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу Tor Project
11:55
Армия
Минобороны Британии подняло со дна Средиземного моря обломки разбившегося истребителя F-35
11:54
Политика
Володин рассказал о выгоде бывшей советской элиты, США и Европы после распада СССР
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу на 1,5 млн рублей

Общество
Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу на 1,5 млн рублей
instagram.com  /  @zemfiralive

Москва, 8 декабря. Суд отказался встать на сторону певицы Земфиры по иску против писателя Евгения Гришковца. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Певица Земфира попыталась отстоять честь и достоинство после скандала из-за высказывания писателя Евгения Гришковца в эфире канала «Дождь»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Артистка обратилась с иском против драматурга с требованием выплатить моральную компенсацию за оскорбление.

Останкинский суд Москвы провел слушание в эту среду. После рассмотрения дела Земфире было отказано в удовлетворении требований.

«Решением Останкинского районного суда г. Москвы от 08 декабря 2021 года отказано в удовлетворении исковых требований Рамазановой З.Т. к Гришковцу Е.В. о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании денежной компенсации морального вреда», — заявил пресс-секретарь суда.

Артистка рассчитывала получить компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, Земфира требовала опровержения высказываний. Так, Гришковец назвал артистку «наркоманкой» в эфире телеканала, передает «Вечерняя Москва».

Стоит отметить, что Гришковец поспешил принести извинения после оскорбления в адрес Земфиры. Писатель признался, что сожалеет о словах в отношении артистки.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу на 1,5 млн рублей
суд земфира гришковец
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать