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«Тут никому до нас нет дела»: как живут сирийские беженцы в Ливане

Весь мир
«Тут никому до нас нет дела»: как живут сирийские беженцы в Ливане
Федеральное агентство новостей  / 

Ночной Бейрут — раньше это словосочетание на Ближнем Востоке (да и за его пределами) прочно ассоциировалось с бурным весельем в барах, обворожительными ливанками, улицами, утопающими в свете иллюминации и усеянными шикарными автомобилями.

Сегодня ночной Бейрут — это относительно безлюдное и плохо освещенное место. Электричества нет. О нормальной жизни напоминают отдельные места в центре города и на набережной, где работают кафе и элитные бутики, дразнящие прохожих модными новинками — большинству ливанцев они нынче не по карману.

«Тут никому до нас нет дела»: как живут сирийские беженцы в Ливане
Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Если меня попросят кратко описать кризис в Ливане, то я отвечу — Площадь Звезды (Сахат аль-Нэжма) закрыта! Полицейские туда не пускают, мол, охраняемая зона, и нечего тут ходить — нет здесь больше ни кафе, ни магазинчиков, ни туристов.

Это та самая площадь, которая находится в центре Старого города — сердце Бейрута, которое, по словам одного моего знакомого банкира из Триполи, было разбито во время т.н. революции. Теперь туристическое место превратилось в символ кризиса и упадка.

Бывало и хуже

 — Хватит ныть, сейчас на улице достаточно светло, — говорит Кутейба — сириец, который уже много лет живет и работает в Ливане. — Вот летом электричества совсем не было. Свирепствовал топливный кризис, вдоль улиц тянулись очереди за бензином, люди отдавали за 20 литров ползарплаты. Где вы были?

«Тут никому до нас нет дела»: как живут сирийские беженцы в Ливане
Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

 — Кстати, а что с зарплатами?

 — Ну, если говорить обо мне, то я работаю резчиком по камню и несколько лет назад мог получать порядка 30 долларов в день. Сегодня, дай Бог, 5 получаю, и то не регулярно. Если учитывать всякие халтуры, то в целом в месяц выходит 200 долларов.

 — Ну так это сравнительно неплохо!

 — Сравнительно. При этом 70 долларов уходит на оплату электричества. 50 — это аренда квартиры. 20 — вода. Остается 60 долларов, и этого еле-еле хватает на сигареты, связь и не бог весть какую еду. Хорошо, что детей нет. Их ведь в школу собирать, кормить. С семьей тут ловить было бы нечего. Поэтому люди уезжают.

«Тут никому до нас нет дела»: как живут сирийские беженцы в Ливане
Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Кутейба — человек с непростой судьбой. У его отца — сирийского военного из Хомса — было 8 детей, которых он не успел вырастить. А так как был он человеком честным и взяток не брал, что для Сирии, вообще-то, нонсенс, то после себя не оставил семье практически ничего. И вместо школы Кутейба работал. К 12 годам он уже прославился в узких кругах, как шустрый и изобретательный контрабандист. Именно тогда он впервые познакомился с Ливаном, таская через границу ковры. Когда же Кутейбу ловили, он так мастерски рассказывал о своей нелегкой сиротской доле, что пограничники, еле сдерживая слезы, отпускали мальчика.

Пройдет много лет, в Сирии начнется война, и многих родственников Кутейбы не станет. Одних унесет болезнь, других жестоко казнят боевики. Сам Кутейба вовремя уедет в Бейрут. Впрочем, и там легких путей он не найдет.

Бегут даже сирийцы

 — Въезжал я сюда официально. Но вот уже пятый год живу в Ливане с просроченными документами. И ничего, справляюсь. В целом, тут никому нет до нас дела. Особенно сейчас. Десятки тысяч нелегалов, включая меня, водят автомобиль, не имея прав, снимают квартиры, работают. Правда, сложно купить жилье или, скажем, получить деньги в Western Union. Но в остальном — полная свобода, все можно, все продается и покупается.

 — А правда, что сейчас из страны бегут не только ливанцы, но и сирийцы с палестинцами?

 — Есть такое. Никто точно не знает, сколько беженцев пересекло сирийско-ливанскую границу за последние годы. Говорят, чуть ли не два миллиона. И у меня вопрос, почему бы ливанским властям не заставить их платить деньги за вид на жительство? Хотя бы по 100 долларов — вот вам и средства на восстановление города после взрыва в порту. Но нет, они ввели эту порочную систему поручительства. Ливанец должен поручиться за сирийца чуть ли не имуществом. Разумеется, никто этим заниматься не будет. Сирийцам все это тоже не нужно.

«Тут никому до нас нет дела»: как живут сирийские беженцы в Ливане
Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Вот и получается, что беженцам легче находиться в уязвимом положении, когда их обманывают и обкрадывают, только бы не жить по закону.

 — А сколько сирийцев остается сегодня в Ливане?

 — Пишут, что менее миллиона. Но это тоже немало. Почти 90% живут за чертой бедности, сотни тысяч детей не ходят в школы. К тому же, уезжают отсюда в основном рабочие и те, у кого есть деньги. Зато большинство попрошаек в Бейруте — сирийцы. И это тоже наносит удар по ливанской экономике.

«Тут никому до нас нет дела»: как живут сирийские беженцы в Ливане
Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Вот вам бытовой пример — маршрутки! Вообще пустые ходят. Раньше на них в основном сирийцы ездили, а сейчас бизнес загибается. У меня тоже не осталось квалифицированных помощников. Но я держусь, уезжать пока не собираюсь.

Пока мы с Кутейбой разговаривали, официант принес счет. 77 долларов за бутылочку воды, чай и кекс. Именно столько раньше стоили 116 000 ливанских лир. Сейчас это примерно шесть баксов.

Итого

Вот что говорит о текущей ситуации в республике ливанский журналист и политолог Вафик аль-Хивари:

 — Внутренняя ситуация в Ливане коллапсирует на всех уровнях. На политическом уровне усилился конфликт между сторонами власти, а ключевые институты распались.

С другой стороны, в Ливане не возникло серьезной оппозиции, которая бы доказала, что проблема заключается в «сектантской системе» (разделении власти по конфессиональному признаку) в целом, а не только в какой-то одной партии.

«Тут никому до нас нет дела»: как живут сирийские беженцы в Ливане
Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Если говорить об экономике, то работы нет, зарплаты снизились десятикратно, цены растут, особенно на продукты питания. Процент малообеспеченных семей, которые приблизились к черте бедности, увеличился, и некоторые статистические данные показывают, что этот показатель достиг отметки 80%. Крах сектора здравоохранения и приостановка обслуживания государственных медицинских учреждений, неспособность граждан, в том числе застрахованных, оплатить госпитализацию. Частный сектор здравоохранения тоже дает сбои.

Страна движется к хаосу

 — Как вы думаете, как выйти из этого кризиса?

 — Многие ищут решение этого кризиса. Но не могут найти, так как не видят его основную причину. Это сектантская система управления, созданная в 1843 году. Она больше не справляется, а альтернативы нет.

Что касается предстоящих парламентских выборов, я считаю, что они не приведут к каким-либо реальным изменениям в направлении построения демократического государства. Скорее, мы будем свидетелями некоторых изменений в балансе сил внутри партий.

«Тут никому до нас нет дела»: как живут сирийские беженцы в Ливане
Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

 — А расскажите о сирийских беженцах. Их положение, наверное, совсем невыносимое.

 — Разумеется. Усилился процесс их экономической и социальной эксплуатации, а также давление со стороны служб безопасности. Однако в ходе опроса, который я недавно провел среди сирийских беженцев, более половины отказались возвращаться в Сирию.

Я думаю, что ситуация требует большего контроля над беженцами. Необходимо создать условия для их возвращения на родину в соответствии с международным биллем о правах человека. В противном случае сирийцы могут превратиться в очередную карту, разыгрываемую авторитарными политическими силами Ливана.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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сирия ливан кризис интервью аббас джума
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