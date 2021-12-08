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Поклонская призналась, что не будет скучать по Крыму в Кабо-Верде

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 11:44
Политика
Поклонская призналась, что не будет скучать по Крыму в Кабо-Верде
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 8 декабря. Посол России в Кабо-Верде, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала свой скорый отъезд в республику.

По ее словам, она не будет скучать по родному Крыму на новом месте работы.

«Я не буду себе разрешать скучать, потому что никогда не нужно унывать и скучать. Я не Наталья Поклонская, я — Россия там. И должна выглядеть достойно», — высказалась дипломат

Она добавила, что в консульстве ей будут готовить еду специальные повара. Например, в дни без приемов и встреч она будет есть жареную картошку с луком и чесноком, украинский борщ, вареники с творогом и блинчики.

Ранее суд Украины удовлетворил ходатайство о задержании Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене. Решение было вынесено после рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры на решение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 27 сентября, отказавшего в предоставлении разрешения на задержание Поклонской.

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поклонская крым кабо-верде
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