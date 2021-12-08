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«Этот день в истории». Что произошло 8 декабря, праздники, факты, люди

Видео

Ежедневный цикл передач «Этот день в истории» объединяет самые важные события, которые произошли в разных странах.

Есть такое выражение: «Художник должен быть голодным». Но сегодня художники должны быть сытыми, ведь у них профессиональный праздник. Спешите поздравить всех ценителей рукотворных картин и просто любителей порисовать.

От картин к музыке. Ровно 108 лет назад Людвиг Ван Бетховен представил миру свою «Седьмую симфонию». Оптимистичные ноты произведения вызвали бурную реакцию в зале. Люди аплодировали и кричали восторженные оды. Мелодия, созданная в пользу воинов-инвалидов Вены, до сих пор звучит на классических концертах и вызывает отклик в сердцах армии поклонников знаменитого композитора.

Свой день рождения сегодня отмечает Военная академия Генерального штаба ВС РФ. Созданная при участии Николая I и именуемая ранее «Императорской Военной академией», она продолжает готовить мощные кадры для российской армии, а также армий других стран.

О родившихся сегодня знаменитых певцах и актерах, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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