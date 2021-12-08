Корпорация Apple не смогла выполнить целевые показатели по выпуску iPhone

Купертино, 8 декабря. Американская корпорация Apple нарушила собственный план по производству смартфонов iPhone 13. Специалисты связывают это с глобальными перебоями в поставках, пишет издание Nikkei.

Компании пришлось остановить производство в октябре, когда оно традиционно находится на пике. Причиной такого решения стал дефицит компонентов. Если бы Apple продолжила работать в условиях их нехватки, пришлось бы переплачивать рабочим. Кроме того, помешали ограничения в подаче электроэнергии в Китае, объяснил один из управляющих цепочкой поставок.

«В связи с ограниченным количеством компонентов и микросхем не имело смысла перерабатывать в праздники и доплачивать работникам», — добавил он.

Apple ранее возобновила продажи на территории Турции через официальный интернет-магазин. Маркетологи подняли цены в этой стране на 25% из-за падения лиры.

По итогам первых трех кварталов в Россию было завезено 3,3 млн iPhone — на 35% больше, чем за аналогичный отрезок в 2020-м. До конца года поставки «яблочных» устройств могут вырасти до 4,5 млн, сообщает INFOX.