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Прощание с создателем «Кинотавра» Марком Рудинштейном началось в Москве

Общество
Прощание с создателем «Кинотавра» Марком Рудинштейном началось в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 8 декабря. Прощание с продюсером и создателем «Кинотавра» Марком Рудинштейном началось в Доме кино в Москве. Проводить кинематографиста в последний путь пришли коллеги, родные и близкие.

После траурной церемонии Рудинштейна доставят в крематорий. Там будет проведена процедура кремации.

Марк Рудинштейн скончался 5 декабря в возрасте 75 лет. Кинематографист незадолго до кончины попал в больницу с сердечным приступом. Рудинштейна ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Медики до последнего боролись за его жизнь. Однако спасти основателя главного российского кинофестиваля не удалось.

Для всего киносообщества уход из жизни Рудинштейна стал трагедией. Соболезнования родным и близким высказали друзья и коллеги продюсера. Александр Роднянский отметил творческие способности и предприимчивость покойного. По его словам, Рудинштейн был продюсером от бога.

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