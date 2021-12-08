Болельщик «Ростова» блогер Манукян отреагировал на смерть тренера Игоря Гамулы

Экс-футболист, бывший главный тренер ФК «Ростов», эксперт «Матч ТВ» Игорь Гамула скоропостижно скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщили на официальном аккаунте «Ростова» в Twitter.

Сегодня ушёл из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула.



Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба.



Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича. pic.twitter.com/ZXzKC3IELr — Football Club Rostov (@rostovfc) December 8, 2021

Блогер Вадим Манукян, который много лет является болельщиком «Ростова», поделился своими воспоминаниями о Гамуле, которого чрезвычайно высоко ценил.

«Мне абсолютно не верится, что Игоря Васильевича больше нет в живых, — рассказал Манукян корреспонденту ФАН. — Он был ярким и жизнерадостным до последнего дня. Вот и в минувшие выходные он, как обычно, на «Матч ТВ» буквально фонтанировал, и ничто не предвещало беды. Так и хочется сказать, что смерть ему не к лицу. Он останется всегда живым в моей памяти. Я помню, как он возглавил ФК «Ростов» в довольно сложный для команды период. Для меня, как для болельщика команды со стажем, это было долгожданное назначение. Он пробыл на посту главного тренера всего три месяца, но они были столь же яркими, как и вся его жизнь. На мой взгляд, после этих месяцев команда снова задышала, а потом и вовсе вышла на пик своей формы. Гамула прекрасно раскрепостил игроков. А какое у него было отменное чувство юмора! Жаль, что не все его понимали и ему часто из-за этого доставалось. Недавно мы с другом обсуждали нынешнее состояние команды и ее текущие результаты, а они в какой-то момент были откровенно плачевными, и он в сердцах сказал, что нам снова не хватает Гамулы на посту главного тренера. Игорь Васильевич жил, как комета, его путь был ярким, но, к сожалению, скоротечным. Светлая память прекрасной души человеку!»

Игорь Гамула в качестве футболиста выиграл Кубок СССР в 1981 году в составе ростовского СКА. В 2014 году он возглавлял ФК «Ростов». Он также был тренером «Таврии» (Херсон), «Черноморца» (Новороссийск), «Даугавы» (Латвия) и многих других команд.